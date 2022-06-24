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المبارزة: الإيطاليون يفوزون بالميدالية الذهبية في يورو
تغلبوا على إسرائيل 45-32، وهي أول ذهبية من نوعها منذ عام 1999
    (أنسامد) - يونيو 24 - روما - فاز فريق المبارزة الإيطالي للرجال بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا، التي تستضيفها مدينة أنطاليا، بتركيا منذ 17 يونيو الجاري.

    ونجح الفريق الإيطالي المكون من دافيدي دي فيرولي، وجابرييل سيميني وأندريا سانتاريلي، في الفوز على إسرائيل 45-32 في المباراة النهائية.

    ولم تفز إيطاليا بذهبية فريق الرجال في بطولة أوروبا منذ عام 1999.

    وتصدرت إيطاليا الدول المشاركة في عدد الميداليات التي حصلت عليها في بطولة أوروبا للمبارزة 2022، حيث حصدت 4 ميداليات ذهبية، و7 فضية و3 برونزية، بإجمالي 14 ميدالية. (أنسامد).

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