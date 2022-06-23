إيه سي ميلان يفكر في التعاقد مع ديبالا

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - يفكر نادي ميلان الإيطالي في ترميم هجومه خلال الموسم المقبل من خلال التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الذي ينتهي عقده مع الإدارة في آخر الشهر الجاري، في صفقة انتقال حر.



ويحمل ديبالا حقائبه ويغادر اليوفي بعدما تعثرت مفاوضات الطرفين لتجديد العقد في الفترة الماضية، وارتبط اللاعب بقوة بالتواجد في مفكرة بحث إنتر ميلان للتعاقد معه لترميم كتيبة المدرب سيموني إنزاجي.



وانقلبت الأمور رأساً على عقب بالنسبة لديبالا الذي كان على وشك الانضمام للإنتر، بعدما أفادت تقارير صحفية بوجود اتفاق تام بين الطرفين، لدرجة تحديد موعد الفحص الطبي التقليدي قبل التوقيع على العقد، بتراجع النيراتزوري عن الصفقة بعدما اتفق على استعادة خدمات البلجيكي روميلو لوكاكو من تشيلسي الإنجليزي نظير 8 مليون يورو.



(أنسامد).



