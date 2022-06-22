اتفاق مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش مع فيورنتينا الإيطالي

تأجيل محاكمة الباحث المصري باتريك زكي إلى 27 سبتمبر
المشري: مستعد للقاء عقيلة صالح لبحث النقاط العالقة
انطلاق منتدى اصنع في الإمارات بمشاركة 1300 جهة استثمارية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ميلانو:الحرارة تؤثر علي مياه نافورة كاستيلو سفورزيسكو
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو
إيطاليا.. لقاحات كوفيد-19..تجنب 150 ألف حالة وفاة