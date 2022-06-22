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اتفاق مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش مع فيورنتينا الإيطالي
    (أنسامد) - يونيو 22 - روما - توصل مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، لوكا يوفيتش، إلى اتفاق مع فريقه الجديد، فيورنتينا الإيطالي، للرحيل لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

    وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، وافق على خروج يوفيتش من النادي، حيث لا يراه اللاعب المناسب لإجراء التناوب مع كريم بنزيما في الموسم المقبل.

    وينوي الفيولا ضم يوفيتش بنظام الإعارة، مع تحمل الريال جزء من راتب اللاعب السنوي، وهو الأمر الذي لا يزال محل تفاوض بين الناديين في الوقت الراهن.

    ويعكف الناديان بالفعل على التوصل إلى اتفاق لجلب اللاعب لأرتيميو فرانكي، مع ترحيب الصربي بالذهاب للكالتشيو، وموافقته على ارتداء ألوان الفيولا. (أنسامد).

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