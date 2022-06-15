ألمانيا تهزم إيطاليا 5-2 في دوري الأمم الأوروبية

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - نجح منتخب ألمانيا في كسر عقدة إيطاليا التاريخية وذلك بالفوز على الآتزوري بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.



وتعتبرهذه أول خسارة رسمية لمنتخب إيطاليا أمام ألمانيا بعد 10 مباريات لم ينجح المانشافت فيها في هزيمة المنتخب الأزرق.



حيث كانت آخر 10 نتائج رسمية في صالح إيطاليا بالفوز في 4 مناسبات والتعادل في 6 مرات أخرى، حيث أن فوز ألمانيا على إيطاليا في يورو 2016 جاء بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.



ويُذكر أن آخر فوز لمنتخب إيطاليا على ألمانيا كان في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2012. (أنسامد).



