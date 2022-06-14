روما يفكر في نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي جوندوجان

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي روما الإيطالي يتطلع للتعاقد مع النجم الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالميركاتو الحالي.



وأفادت التقارير بأن روما يرغب في الحصول على خدمات صاحب الـ 31 عاماً بصفته التوقيع الصيفي الكبير للنادي، حيث من المتوقع قبول اللاعب الذي يتطلع للابتعاد عن الدوري الإنجليزي. (أنسامد).



