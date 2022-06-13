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ميلان يفكر في ضم دي كيتيلير..موهبة بلجيكية جديدة
    (أنسامد) - يونيو 13 - روما - ذكرت تقارير إيطالية أن الموهبة البلجيكية شارلز دي كيتيلير، لاعب خط وسط نادي كلوب بروج البلجيكي، قد ارتبط اسمه خلال الشهرين الأخيرين بعدة أندية كبرى.

    وأفادت التقارير بأن الآن في إيطاليا، يتحدثون عن اهتمام جدي وكبير من بطل الدوري، نادي ميلان، وهم مستعدون للمراهنة عليه بدفع 40 مليون يورو، ومنحه المركز الأساسي في الفريق.

    هو لاعب كرة قدم بلجيكي محترف يلعب كمهاجم لنادي بروج البلجيكي المحترف والمنتخب البلجيكي من مواليد عام 2001. (أنسامد).

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