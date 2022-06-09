إنترميلان يخطط لإستعادة لوكاكومن تشيلسي

(أنسامد) - يونيو 9 - روما - أكدت تقارير صحفية رغبة إنتر ميلان بإبرام صفقة تبادلية كبيرة مع تشيلسي، وذلك من أجل استعادة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقدّم لوكاكو أداءً مميزاً للغاية مع إنتر ميلان في الموسم قبل الماضي، مما دفع تشيلسي للتعاقد معه في الصيف الماضي مقابل 113 مليون يورو. لكن اللاعب لم يظهر بالشكل المطلوب في موسمه الأول خلال تجربته الثانية في ملعب ستامفورد بريدج.



وفشل روميلو لوكاكو بحجز مقعد أساسي في تشكيلة المدرب توماس توخيل، الأمر الذي أزعجه كثيراً، وأعرب بشكل صريح أنه يرغب بالعودة إلى إنتر ميلان.



ويحاول إنتر ميلان استعادة لوكاكو على سبيل الإعارة، لكن المفاوضات لا تسير بشكل جيد، لأن تشيلسي يريد بيع اللاعب واسترداد نسبة كبيرة من الأموال التي دفعها في العام الماضي. (أنسامد).



