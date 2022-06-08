إيطاليا تتخطى المجر وتتصدر مجموعتها بدوري الأمم الأوروبية

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - نجح منتخب إيطاليا في الفوز على نظيره المجر بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب "دينو مانوتزي"، ضمن منافسات المرحلة الثانية من المجموعة الثالثة بدور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.



سجل هدفي منتخب إيطاليا كل من نيكولو باريلا ولورينزو بيليجريني في الدقيقتين 30، و45 على التوالي، بينما جاء هدف المجر الوحيد عن طريق مانشيني (هدف في مرماه) في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.



بهذه النتيجة ارتقى منتخب إيطالياً إلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط جمعها من انتصار أمام المجر وتعادل أمام ألمانيا وسجل 3 أهداف وتلقي هدفين.



بينما حل منتخب المجر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة إنجلترا، والخسارة أمام إيطاليا وتسجيل هدفين وتلقي مثلهما.



وافتتح منتخب إيطاليا مشواره في بطولة دوري الأمم الأوروبية بتعادل مثير أمام ألمانيا بهدف لمثله، حيث تقدم لورينزو بيلجريني للمنتخب الإيطالي وتعادل جوشوا كيميش للماكينات الألمانية. (أنسامد).



