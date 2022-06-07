ميلان يبحث تجديد عقد ابراهيموفيتش

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - وفقا لمصادر صحفية عن لاغازيتا ديل سبورت فإن ادارة ميلان تستعد لفتح ملف تجديد عقد نجمهم الاول الدولي السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.



عقد ابرا سينتهي مع الفريق في 30 من يونيو الجاري، وبالرغم من إجراء اللاعب لعملية جراحية ستجعله يغيب عن الفريق الى يناير 2023، الا أن الفريق يريد التجديد له لموسم آخر نظرا لأهميته الكبيرة.



(أنسامد).



