خطوات قليلة تفصل دي ماريا عن اليوفينتوس

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - لم يتبق الكثير على انضمام دي ماريا لليوفينتوس حيث تسير المفاوضات بشكل جيد بين مسئولي النادي وممثلي اللاعب.



هذا وقد انتهى عقد دي ماريا مع باريس سان جيرمان حيث يتطلع لبدء مرحلة جديدة مع السيدة العجوز بعقد سيمتد لموسمين. (أنسامد).



