ديبالا لا يستبعد الانتقال إلى فريق من خارج إيطاليا

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - صرح الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي السابق بأنه منفتح للعب في الدوريات الأوروبية الأخرى مثل الإنجليزي والإسباني، لكنه سعيد في إيطاليا ويشعر براحة كبيرة هناك.



وأعلن نادي يوفنتوس رحيل نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا بعد سنوات من العطاء ليبدأ صاحب 28 عاماً مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.



ويعتبر إنتر ميلان الإيطالي هو المرشح الأول للفوز بخدمات باولو ديبالا، وبنسبة أقل ميلان وروما داخل إيطاليا.



ولكن أكد اللاعب الأرجنتيني بأنه منفتح للعب في دوريات أخرى، مما يعطي المجال لأندية البريميرليج لضمه، خاصةً وأن توتنهام هوتسبير حاول في السابق الظفر بخدماته. (أنسامد).



