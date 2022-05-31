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إنترعلى وشك إتمام صفقة مخيتاريان
    (أنسامد) - مايو 31 - روما - إنتر واثق من محاولة إتمام صفقة توقيع هنريج مخيتاريان كوكيل حر، حسب تصريح نيكولو شيرا.

    حصد البوسني مؤخرًا لقب دوري المؤتمر الأوروبي رفقة جوزيه مورينيو وضباع العاصمة روما، ليستعد لعقد حتى عام 2024 بقيمة 3.5 مليون يورو سنويًا. (أنسامد).

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