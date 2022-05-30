ميلان يطرق باب إنزو فرنانديز

(أنسامد) - مايو 30 - روما - ذكرت تقارير إيطالية أن نادي إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني إنزو فرنانديز، خط وسط نادي ريفر بليت بالأرجنتين، خلال الميركاتو الصيفي القادم.



وأفادت التقارير بأن ميلان يرغب في الحصول على خدمات صاحب الـ 21 عاماً مقابل 15 مليون يورو، كما أن النادي الإيطالي قلق بشأن فرنانديز، حيث يوجد أندية أخرى مهتمة باللاعب الأرجنتيني.



(أنسامد).



