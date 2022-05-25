استمرار إبراهيموفيتش في الميلان

(أنسامد) - مايو 25 - روما - تواردت العديد من التقارير التي تؤكد اقتراب الميلان من تجديد عقد إبراهيموفيتش لموسم جديد براتب 2.5 مليون يورو.



هذا وسيقوم إبرا بجراحة في الركبة خلال الفترة القادمة حيث يرغب في الاستمرار بممارسة كرة القدم وعدم الاعتزال، وهو القرار الذي كان مؤجلًا لنهاية الموسم الجاري. (أنسامد).



