دياز نجم الريال المعار لميلان يحقق لقب الدوري الإيطالي

(أنسامد) - مايو 24 - روما - حقق إبراهيم دياز نجم ريال مدريد المعار إلى ميلان لقب الدوري الإيطالي مع الروسونيري، يوم الأحد، وذلك بعد الفوز في الجولة الأخيرة على ساسولو بثلاثية نظيفة.



ورغم أن أرقام إبراهيم دياز ليست مميزة بالقدر الكافي، حيث أحرز 3 أهداف، وصنع 3 أهداف أخرى، لكنه كان مساهماً في تحقيق اللقب، وعنصراً أساسياً في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي بمعظم المباريات.



ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً تستعرض خلاله حجم الإنجاز الكبير الذي حققه إبراهيم دياز بفوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائن النادي منذ أكثر من عقد.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إبراهيم دياز صاحب 22 عاماً، أصبح أصغر لاعب في التاريخ يحقق اللقب في الدوريات الأوروبية الثلاث الكبرى، ونقصد هنا الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وأخيراً الدوري الإيطالي. (أنسامد).



