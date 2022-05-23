أخيرًا..ميلان بطلاً للدوري الإيطالي

(أنسامد) - مايو 23 - روما - توّج فريق ميلان أخيرًا بلقب الدوري الإيطالي بعد ابتعاد أحد عمالقة الكالتشيو عن الساحة لفترة طويلة.



وحلَّ ميلان ضيفاً على ساسولو في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، ونجح الروسونيري في تحقيق الفوز على أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.



وكان يحتاج ميلان في تحقيق الفوز أو التعادل أمام ساسولو للتتويج رسمياً بلقب الدوري الإيطالي بغض النظر عن نتيجة لقاء إنتر ميلان وسامبدوريا.



ارتفع رصيد ميلان في قائمة المُتوجين تاريخياً بالدوري الإيطالي للبطولة إلى رقم 19، وكانت آخر مرات تتويج الروسونيري بالسكوديتو قبل تتويج اليوم في موسم 2010/ 2011، والمُثير أن إبراهيموفيتش كان حاضراً في الإنجازين. (أنسامد).



