يوفنتوس يستهدف ضم البرازيلي جابرييل

(أنسامد) - مايو 19 - روما - أكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن فيديريكو كيروبيني المدير الرياضي لنادي يوفنتوس سوف يسافر إلى لندن اليوم للقاء نادي أرسنال، حيث سيتم مناقشة بعض الصفقات ما بين الناديين.



وكشفت الصحيفة أن فريق السيدة العجوز يستهدف ضم قلب الدفاع البرازيلي جابرييل من أرسنال لخلافة جورجيو كيليني في تورينو.



لكن الصحيفة الإيطالية أفادت بأن أرسنال سيطلب ما لا يقل من 50 مليون يورو للتخلي عن جابرييل صاحب الـ 24 عاماً والذي كان واحداً من أميز لاعبي الجانرز هذا الموسم.



ويأمل يوفنتوس في تعزيز صفوفه بقوة قبل موسم 2022\2023 بعد احتلال المركز الرابع في منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويتوقع أن يقلل أرسنال من مطالبه في حالة إخفاقه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



ومن المحتمل أن تشهد المحادثات حديثاً حول وضع توماس بارتي مع النادي اللندني وإمكانية انتقاله كذلك إلى عملاق الدوري الإيطالي.



(أنسامد).



