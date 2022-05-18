جمهور إنترميلان يأمل في الحفاظ على لقبه

(أنسامد) - مايو 18 - روما - يأمل جمهور إنترميلان أن يتمكن فريقه من تحقيق مفاجأة الجولة الأخيرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وأن ينجح في الحفاظ على لقبه الصعب.



ويتأخر إنترميلان عن الصدارة التي يحققها غريمه ميلان بفارق نقطتين، حيث يملك الإنتر 81 نقطة، فيما يحتل ميلان المركز الأول برصيد 83 نقطة.



وسيلعب الإنتر في الجولة الأخيرة ضد سامبدوريا يوم الأحد على أرض سان سيرو، فيما سيلتقي ميلان مع ساسولو على أرض الأخير في نفس التوقيت.



ويحتاج النيراتزوري للفوز في المُباراة الأخيرة مع تعثر ميلان بالخسارة أمام ساسولو لتحقيق السكوديتو، فيما لا يحتاج ميلان سوى نقطة يتيمة لضمان الفوز باللقب. (أنسامد).



