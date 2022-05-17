تعادل يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

(أنسامد) - مايو 17 - روما - حقق يوفنتوس تعادلاً مُثيراً مع لاتسيو بهدفين لكل فريق، وذلك في الجولة قبل الأخيرة من مُنافسات الدوري الإيطالي.



وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أليانز تورينو قد بدأ عن طريق النجم الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 10 بعد لعبة رأسية رائعة داخل منطقة الجزاء.



وتمكن النجم الإسباني ألفارو موراتا من تسجيل الهدف الثاني للبيانكونيري في الدقيقة 36 بعد فاصل مهاري رائع توج به هجمة جميلة بدأها الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا.



وقلص لاتسيو الفارق بهدفٍ في الدقيقة 51 بهدفٍ سجله أليكس ساندرو بالخطأ في مرمى فريقه، وتمكن لاتسيو من إدراك هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بعد أن تمكن الصربي الدولي ميلينكوفيتش سافيتش من التسجيل في الدقيقة 90+6. (أنسامد).



