لاتسيو يواجه يوفنتوس اليوم في الأسبوع الـ 37 من الدوري

(أنسامد) - مايو 16 - روما - يحل فريق لاتسيو ضيفاً على نظيره يوفنتوس، مساء اليوم الإثنين، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ 37 من الدوري الإيطالي.



وتقابل يوفنتوس بنظيره لاتسيو في 155 مباراة بالدوري الإيطالي، حيث فاز السيدة العجوز في 84 مباراة، وتعادل في 37 مباراة، وخسر في 34 لقاء. (أنسامد).



