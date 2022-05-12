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إنترميلان يفوزعلى يوفنتوس ويتوج بطلا لكأس إيطاليا للمرة 8
    (أنسامد) - مايو 12 - روما - جرد إنتر ميلان خصمه يوفنتوس من لقب كأس إيطاليا، وتوج بلقب المسابقة، مساء الأربعاء، بعد الفوز بالمباراة النهائية مساء أمس الأربعاء، برباعية لهدفين، بعد اللجوء لوقت إضافي على شوطين.

    وضع نيكولو باريلا النيراتزوري في المقدمة بهدف في الدقيقة السادسة، لينتهي الشوط الأول على وقعه، قبل أن يدخل السيدة العجوز الفترة الثانية بشكل مغاير، نجح من خلاله الفريق في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50، عن طريق أليكس ساندرو.

    ولم تمر سوى دقيقتين حتى نجح دوشان فلاهوفيتش في وضع اليوفي في المقدمة، تقدم استمر حتى وصول الدقيقة 80، التي عرفت احتساب ركلة جزاء لمصلحة الإنتر، ترجمها هاكان كالهانجولو بنجاح إلى هدف، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين. (أنسامد).

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