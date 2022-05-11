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ديبالا أساسيا في النهائي الأخير مع يوفينتوس
    (أنسامد) - مايو 11 - روما - تناولت الصحافة الإيطالية خبرًا حول تواجد ديبالا في التشكيلة الأساسية لليوفينتوس بمواجهة إنترميلان في نهائي كأس إيطاليا.

    هذا وسيكون ذلك النهائي هو الأخير لديبالا مع السيدة العجوز لنهاية عقده بنهاية الموسم الجاري مع عدم التجديد له حسبما أعلن النادي في وقت سابق. (أنسامد).

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