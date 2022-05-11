ديبالا أساسيا في النهائي الأخير مع يوفينتوس

دراجي وبايدن يؤكدان من واشنطن وحدتهما في مواجهة روسيا
باشاغا يعلن إعادة افتتاح الحقول والموانئ النفطية
نحو671 مليون درهم صافي أرباح أدنوك للتوزيع في 2022
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
نمو سوق العقارات في إيطاليا..الإهتمام بالطاقة الخضراء..ميلانو أكثر المدن جاذبية للمشترين
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو
إيطاليا.. لقاحات كوفيد-19..تجنب 150 ألف حالة وفاة
إحتراق فيلا الأقلية الروسية في إيطاليا علي بحيرة كومو علي أرض يملكها المذيع فلاديمير سولوفيف القريب من بوتن
بيزارو عاصمة الثقافة الإيطالية 2024