فيورنتينا يهزم روما بهدفين بالدوري الإيطالي

(أنسامد) - مايو 10 - روما - حقق نادي فيورنتينا الايطالي فوزا مهما ضد نادي روما بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرى في ختام الجولة 36 من الدوري الايطالي.



سجل الڤيولا هدف التقدم مبكرا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الاول عن طريق نيكولاس غونزاليس قبل أن يضاعف النتيجة سريعا بونافينتورا بهدف ثاني في الدقيقة الحادية عشر من عمر اللقاء.



(أنسامد).



