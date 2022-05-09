فوز الميلان على فيرونا بثلاثية لهدف في الدوري الإيطالي

(أنسامد) - مايو 9 - روما - تمكن الميلان من تحقيق الفوز على فيرونا بثلاثية لهدف، في المباراة التي دارت بينهما في الكالتشيو، ليواصل الفريق مشوار اللاهزيمة.



تمكن الميلان من خلال الاستمرار في نغمة الفوز من مواصلة سجلات اللاهزيمة، والتي وصلت لـ 14 مباراة في الدوري الإيطالي حتى الآن، ليتصدر بها الدوري، بفارق نقطتين عن غريمه إنتر ميلان. (أنسامد).



