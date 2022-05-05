ميلان يقترب من التعاقد مع ريناتو سانشيز

(أنسامد) - مايو 5 - روما - ذكرت تقارير إيطالية، أن نادي ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد مع البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب خط وسط ليل الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأفادت التقارير، بأن ميلان على بعد خطوة واحدة من ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي، حيث توصل لاعب خط الوسط إلى اتفاق بعقد حتى عام 2026، وسيكون راتب اللاعب 4،5 مليون يورو في السنة. (أنسامد).



