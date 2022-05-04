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ديبالا يقرر الانضمام إلى مشروع إنتر ميلان
    (أنسامد) - مايو 4 - روما - ذكرت تقارير إيطالية أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، قد قرر الانضمام إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي بعد تشتت كبير مع كبار أوروبا بشأن التعاقد معه.

    وأفادت التقارير بأن اللاعب الارجنتيني انجذب بشكل كبير تجاه مشروع إنتر ميلان، حيث أعطى ديبالا الأولوية لنيراتزوري، الآن كل شيء جاهز للتوقيع، وهناك اتصال جديد ووكلاء اعمال ديبالا قبل مباراة اودينيزي ناقشوا فيه تفاصيل الاتفاق الذي سيكون عقد لأربع سنوات براتب ٦ مليون يورو وضمان مركز اساسي بالفريق. (أنسامد).

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