فوز إنتر ميلان علي أودينيزي بهدفين لهدف

(أنسامد) - مايو 3 - روما - واصل إنتر ميلان الضغط على جاره، ميلان، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق الفوز على حساب مضيفه أودينيزي بهدفين لهدف، في لقاء غلب عليه طابع الإثارة، في ملعب الفريولي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الكالتشيو.



الكرواتي إيفان بيريسيتش عكر بياض النتيجة بهدف في الدقيقة 12، قبل أن تسنح الفرصة للاوتارو مارتينيز لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38، لكنه أهدرها، قبل أن يضع الكرة في الشباك في الدقيقة 39.



وقلص أصحاب الأرض الفارق بهدف في الدقيقة 72، عن طريق إيناسيو بوسيتو، لكن ذلك لم يمنع النيراتزوري من الفوز وحصد النقاط الثلاث في نهاية المطاف.



فوز يرفع به الإنتر نقاطه للرقم 75 في وصافة جدول ترتيب الدوري المحلي، خلف ميلان بنقطتين فقط مع تبقي ثلاث جولات على نهاية المسابقة. (أنسامد).



