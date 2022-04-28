بولونيا يهزم إنترميلان في الدوري الإيطالي

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - نجح فريق بولونيا في تحقيق فوزاً مُثيراً على إنترميلان بهدفين لهدفٍ، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإيطالي.



وتوقف رصيد إنترميلان بعد الخسارة في مُباراة اليوم للنقطة رقم 72 يحتل بهم الفريق المركز الثاني خلف ميلان المُتصدر برصيد 74 نقطة، مع بقاء 4 جولات حتى النهاية، فيما يحتل بولونيا المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة.



وسيلعب إنترميلان المُباراة المُقبلة في الدوري الإيطالي ضد أودينيزي على أرض الأخير يوم الأحد المُقبل المُوافق 1 مايو، فيما سيلعب بولونيا مع روما على أرض الملعب الأوليمبي في روما في نفس اليوم. (أنسامد).



