الدوري الإيطالي: تصريح مُثير من أنشيلوتي

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - تحدث كارلو أنشيلوتي، مُدرب فريق ريال مدريد، عن المُنافسة على لقب الدوري الإيطالي التي تشتد أكثر كلما اقتربنا من نهاية المُسابقة.



وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"بالطبع أنا أواصل مُتابعة الكرة الإيطالية، ميلان حقق انتصاراً هاماً الليلة الماضية ضد لاتسيو".



وتابع مُدرب الميرنجي حديثه بالقول :"ستكون مُنافسة رائعة على القمة، هذا النوع من السباق نحو اللقب لم نراه في إيطاليا منذ فترة، وبطبيعة الحال فأنا أتمنى أن يفوز ميلان باللقب".



كارلو أنشيلوتي هو مدرب كرة قدم إيطالي محترف ولاعب سابق، يدرب حالياً نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني.



أنشيلوتي هو واحد من ثلاثة مدربين فقط فازوا بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (مرتين مع ميلان ومرة مع ريال مدريد)، وواحد من اثنين فقط درّب في أربع نهائيات.



أنشيلوتي هو أيضًا واحد من سبعة أشخاص فازوا بكأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا كلاعب ومدرب، ويُعتبر من أفضل وأنجح المدربين في التاريخ. (أنسامد).



