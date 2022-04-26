يوفنتوس يفوزعلى ساسولو في الدوري الإيطالي

(أنسامد) - أبريل 26 - روما - عاد يوفنتوس من أرض مُنافسه ساسولو بالنقاط الثلاثة، وذلك بعد انتهاء المُباراة بينهما بنتيجة فوز الضيوف بهدفين لهدفٍ، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإيطالي.



وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب تريكولوري قد بدأ عن طريق جياكومو راسبادوري لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 من اللقاء، وذلك بعد عدة تمريرات رائعة وصلت الكرة بعدها لمُسجل الهدف الذي أسكنها الشباك بمهارة عالية.



وتمكن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من تسجيل هدف التعادل للبيانكونيري في الدقيقة 45، وذلك بعد لمسة فنية راقية داخل منطقة جزاء الفريق صاحب الأرض، وتمكن النجم الإيطالي مويس كين من تسجيل هدف الفوز للبيانكونيري في الدقيقة 88 ليمنح فريقه نقاط المُباراة كاملة.



وارتفع رصيد يوفنتوس بعد التعادل في مُباراة اليوم للنقطة رقم 66 يحتل بهم الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب، ويقترب أليجري ورجاله من ضمان مقعدهم في دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.



(أنسامد).



