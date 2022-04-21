يوفنتوس يهزم فيورنتينا ويواجه الإنتر في نهائي الكأس

(أنسامد) - أبريل 21 - روما - كرر يوفنتوس فوزه على فيورنتينا، وبلغ نهائي كأس إيطاليا، ليضرب موعد مع خصمه، إنتر ميلان، في المشهد الختامي للمسابقة، بعد الانتصار بهدفين دون رد في إياب نصف النهائي، مساء الأربعاء.



اليوفي استقبل الفيولا في ملعب أليانز ستاديوم، لخوض مباراة العودة، بعدما فاز فريق المدرب ماسيمليانو أليجري في لقاء الذهاب بفلورنسا، بهدف دون مقابل.



تمكن فريق السيدة العجوز من تسجيل هدف التقدم عن طريق فيديريكو بيرنارديسكي بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، عند حدود الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، هدف انتهت على وقعه دقائق الفترة الأولى بين الفريقين.



وحاول فيورنتينا العودة في النتيجة بتسجيل هدف التعادل وبعده هدف الفوز والتأهل، لكن كتيبة البيانكونيري صمدت وضاعفت الانتصار بهدف آخر في الرمق الأخير. (أنسامد).



