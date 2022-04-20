Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبار
يوفنتوس يواجه فيورنتينا في نصف نهائي كأس إيطاليا
    (أنسامد) - أبريل 20 - روما - يصطدم فريق يوفنتوس بنظيره فيورنتينا، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات دور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

    ويشير السجل إلى تفوق يوفنتوس في آخر عشر مباريات أمام فيورنتينا، حيث فاز السيدة العجوز في 7 مباريات، وتعادل في لقاءين، ولم يخسر سوى في لقاء واحد فقط. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جزيرة بروتشيدا عاصمة الثقافة الإيطالية 2022.. عرض في مارينا دي كوريتشلا علي دق الطبول

    ألبوم الصور