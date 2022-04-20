يوفنتوس يواجه فيورنتينا في نصف نهائي كأس إيطاليا

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - يصطدم فريق يوفنتوس بنظيره فيورنتينا، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات دور نصف النهائي من كأس إيطاليا.



ويشير السجل إلى تفوق يوفنتوس في آخر عشر مباريات أمام فيورنتينا، حيث فاز السيدة العجوز في 7 مباريات، وتعادل في لقاءين، ولم يخسر سوى في لقاء واحد فقط. (أنسامد).



