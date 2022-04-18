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ميلان يرغب في تجديد عقد لياو
    (أنسامد) - أبريل 18 - روما - ذكرت تقارير إيطالية أن نادي ميلان يرغب في تجديد عقد لاعبه البرتغالي رفائيل لياو، مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة، وأن النادي الإيطالي لا يريد الاستغناء عن خدمات اللاعب.

    وأفادت التقارير بأن ميلان قد عرض على صاحب الـ 22 عاماً مبلغ 4.5 مليون يورو سنويا لتجديد عقده حتى 2026.

    ومن المقرر انتهاء عقد اللاعب البرتغالي في يونيو 2024. (أنسامد).

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