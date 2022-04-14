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إبراهيموفيتش يغيب عن الديربي
    (أنسامد) - أبريل 14 - روما - أكدت الصحافة الإيطالية غياب إبراهميوفيتش عن المشاركة في الديربي أمام إنترميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.

    فلازال إبرا يعاني من الإصابة حيث كان يعاني من آلام وتر آخيل ثم أصيب بإجهاد في الركبة، وهو ما لن يسمح له بالتواجد في اللقاء، ليواصل الغياب أمام جنوى ولاتسيو والإنتر. (أنسامد).

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