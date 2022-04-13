روما وبودو يلتقيان الخميس في ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - يستقبل روما الإيطالي، نظيره بودو النرويجي، مساء غداً الخميس، وذلك في إطار منافسات دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.



وتقابل روما بنظيره بودو في 3 مباريات بالدوري الأوروبي، حيث فاز بودو أمام روما في مبارتين، وتعادلا في لقاء واحد فقط. (أنسامد).



