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رياضة - الأخبار
روما وبودو يلتقيان الخميس في ربع النهائي من الدوري الأوروبي.
    (أنسامد) - أبريل 13 - روما - يستقبل روما الإيطالي، نظيره بودو النرويجي، مساء غداً الخميس، وذلك في إطار منافسات دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

    وتقابل روما بنظيره بودو في 3 مباريات بالدوري الأوروبي، حيث فاز بودو أمام روما في مبارتين، وتعادلا في لقاء واحد فقط. (أنسامد).

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