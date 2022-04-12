قرب إنجاز صفقة انتقال أوريجي لميلان

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - يقترب المُهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، لاعب ليفربول، من الانتقال لنادي أيه سي ميلان بعد مسيرة حافلة مع الريدز فاز فيها بالكثير من البطولات.



فبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا فإن المُفاوضات بين أوريجي وميلان توصلت بالفعل لاتفاقٍ بشأن عقد مُدته 3 سنوات، وذكر التقرير أن قيمة العقد سيكون في حدود 3.5 مليون يورو في الموسم.



وذكر التقرير أن عقد أوريجي سيتضمن بندًا يسمح للطرفين بالتجديد لمدة موسمٍ إضافي بعد انتهاء السنوات الثلاثة، وسيُشكل النجم البلجيكي إضافة قوية للروسونيري في حالة إتمام الصفقة.



وكان أوريجي قد انضم للريدز في 2018 قادماً من فولفسبورج الألماني وينتهي تعاقده مع الفريق في يونيو المُقبل، ومثل النجم البلجيكي الفريق في 171 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 40 هدفاً، وصنع 17 هدفاً لزملائه. (أنسامد).



