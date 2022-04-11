تعادل ميلان وتورينو يفتح الباب لتصدر الإنتر للدوري الإيطالي

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - تعادل فريق ميلان سلبياً بدون أهداف أمام مضيفه الصعب تورينو ضمن فعاليات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.



واستضاف فريق تورينو منافسه ميلان في مباراة لا تحمل القسمة على اثنين بالنسبة للروسونيري الذي كان يبحث عن تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في صدارة الكالتشيو هذا الموسم، خاصةً بعد خسارة نابولي الغير متوقعة على يد فيورنتينا مساء يوم الأحد بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وأهدى تورينو بهذا التعادل الفرصة لفريق إنتر ميلان الذي سيلعب مباراة المؤجلة أمام سبيزيا، وإذا نجح في الانتصار فسيتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن الروسونيري.



وحاول فريق ميلان طوال أحداث المباراة من خطف هدف التقدم ونقاط المباراة الثلاث أمام تورينو، ولكن أصحاب الأرض نجحوا في الحفاظ على نظافة شباكهم لينتهي اللقاء بتعادل مخيب للآمال للروسونيري.



(أنسامد).



