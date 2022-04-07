ميلان وافق على بيع كيسي إلى توتنهام لكن اللاعب رفض

(أنسامد) - أبريل 7 - روما - قالت شبكة "كالتشيو ميركاتو" إن إداره نادي ميلان وافقت على بيع النجم الإيفواري فرانك كيسي الى توتنهام في يناير الماضي.



وأضافت الشبكة لكن اللاعب رفض الانتقال، وقد حدد الروسونيري بالفعل ريناتو سانشيز لاعب ليل كبديل له. (أنسامد).



