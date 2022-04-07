Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبار
ميلان وافق على بيع كيسي إلى توتنهام لكن اللاعب رفض
    (أنسامد) - أبريل 7 - روما - قالت شبكة "كالتشيو ميركاتو" إن إداره نادي ميلان وافقت على بيع النجم الإيفواري فرانك كيسي الى توتنهام في يناير الماضي.

    وأضافت الشبكة لكن اللاعب رفض الانتقال، وقد حدد الروسونيري بالفعل ريناتو سانشيز لاعب ليل كبديل له. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    مبادرة وزارة التعليم الإيطالية لطلبة مدرسة ثقافة الطيران في تورينو

    ألبوم الصور