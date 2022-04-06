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عودة رومانيولي لتشكيلة الميلان
    (أنسامد) - أبريل 6 - روما - كشفت الصحافة الإيطالية عن عودة أليسيو رومانيولي لتشكيلة الميلان حيث من المنتظر أن يعود في المباراة المقبلة من الكالتشيو أمام تورينو.

    هذا وقد غاب رومانيولي، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، عن الروسينيري خلال الفترة الماضية جراء الإصابة لكنه تعافى بشكل كامل ، مما يؤهله للعودة أمام تورينو. (أنسامد).

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