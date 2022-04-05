بولونيا يتعادل مع ميلان في الدوري الإيطالي

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - أهدر ميلان نقطتين ثمينتين في سباق الدوري الإيطالي، وذلك بعد أن اكتفى الفريق بالتعادل بدون أهداف مع فريق بولونيا على أرض ملعب سان سيرو.



ولم يُقدم الخط الهجومي لمُتصدر جدول ترتيب الكالتشيو الأداء المُتوقع منه على مدار دقائق المُباراة التسعين، حتى بعد مُشاركة زلاتان إبراهيموفيتش كبديلٍ في الدقيقة 70 على حساب أوليفيه جيرو، وتعرض إبرا للإصابة بعد اصطدام رأسه في احتكاكٍ مع جاري ميديل لاعب بولونيا.



وأنقذ حارس مرمى الضيوف فرصة هدف مُحقق في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد لعبة رأسية مُتقنة من أنتي ريبيتش.



وارتفع رصيد ميلان بعد مرور 31 جولة من الدوري الإيطالي عند النقطة 67 يحتل بهم الفريق المركز الأول بفارق نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني. (أنسامد).



