إنتر ميلان يهزم يوفنتوس في الدوري الإيطالي

(أنسامد) - أبريل 4 - روما - حقق فريق إنترميلان فوزاً مُثيراً على يوفنتوس بهدفٍ دون رد، وذلك في إطار الدوري الإيطالي.



وكانت المُباراة التي استضافها ملعب أليانز تورينو قد شهدت تسجيل هدف وحيد سجله النجم التركي هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 45+5 من ركلة جزاء.



وحاول لاعبو يوفنتوس إدراك التعادل في الشوط الثاني من المُباراة ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح لينتهي اللقاء بفوزٍ ثمين لبطل الكالتشيو.



وارتفع رصيد إنترميلان بعد الفوز في أرض تورينو للنقطة رقم 63 يحتل بهم الفريق المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن ميلان المُتصدر، فيما تجمد رصيد اليوفي عند النقطة 59 ويحتل بهم الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب. (أنسامد).



