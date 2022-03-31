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رياضة - الأخبار
موقف سباليتي من خوض مباراة نابولي أمام أتالانتا
    (أنسامد) - مارس 31 - روما - كشفت تقارير إيطالية عن موقف المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي، المدير الفني لنادي نابولي، في مباراة الفريق أمام أتالانتا يوم الأحد المقبل بالدوري الإيطالي.

    وأفادت التقارير بأنه من المتوقع غياب المدرب الإيطالي، حيث أن الإصابات والإيقافات الأخيرة تركت لسباليتي خيارات قليلة جداً لمباراة نابولي المقبلة ضد أتالانتا. (أنسامد).

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