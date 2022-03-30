فوز إيطاليا علي تركيا في مباراة ودية

(أنسامد) - مارس 30 - روما - تغلب المنتخب الإيطالي على نظيره التركي بنتيجة 3-2، ضمن فعاليات اللقاء الودي المُقام على ملعب Konya Buyuksehir Belediye مساء الثلاثاء.



أشاد روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، بردة فعل لاعبيه الشبان في الآتزوري في مباراة تركيا الودية والتي انتهت بصالح المنتخب الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وعاد الآتزوري للعب مجدداً بعد 5 أيام من الخروج الكارثي من نصف نهائي تصفيات ملحق كأس العالم بالخسارة أمام مقدونيا الشمالية في باليرمو، وأجرى 10 تغييرات على تشكيلة الفريق، وكان الحارس دوناروما هو الوحيد المتواجذ من بين اللاعبين الذين شاركوا أمام مقدونيا. (أنسامد).



