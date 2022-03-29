اليوفي يبدأ مفاوضات التجديد لبيرنارديسكي

(أنسامد) - مارس 29 - روما - تناولت الصحافة الإيطالية تجديد عقد بيرنارديسكي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث من المقرر أن يجتمع مسئولو اليوفينتوس مع ممثلي اللاعب خلال الأيام المقبلة للتفاوض بشأن العقد الجديد .



هذا وتلوح مشكلة ديبالا في الأفق بعد إعلان النادي عدم التجديد له حيث يخشى بيرنارديسكي أن يواجه نفس الأزمة في تجديد عقده.



فيديريكو بيرنارديسكي لاعب كرة قدم إيطالي ولد في 16 فبراير 1994 في مدينة كرارا ويلعب حاليا برفقة نادي يوفنتوس الإيطالي في مركز الجناح.



بدأ بيرنارديسكي لعب كرة القدم في سن السادسة من عمره مع نادي أتليتيكو كارارا. بعد مرور عام، انتقل إلى بونزانو، وهي مدرسة لكرة القدم تابعة لـ نادي إمبولي، قبل وصوله إلى نادي فيورنتينا، الذي عينه في فئة «بولشيني» وهو في سن التاسعة عام 2003. (أنسامد).



