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اليوفنتوس يدعم خطوط دفاعه للموسم القادم
    (أنسامد) - مارس 28 - روما - تناولت الصحافة الإيطالية خيارات اليوفينتوس لدعم خط الهجوم للموسم المقبل حيث توجد العديد من الأسماء على رادار اليجري .

    فهناك أربعة أسماء بالفعل على طاولة السيدة العجوز هم بيراردي ، خيسوس ، راسبدوري، زانيولو بخلاف تفعيل خيار شراء موراتا من أتليتكو مدريد. (أنسامد).

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