اليوفنتوس يدعم خطوط دفاعه للموسم القادم

(أنسامد) - مارس 28 - روما - تناولت الصحافة الإيطالية خيارات اليوفينتوس لدعم خط الهجوم للموسم المقبل حيث توجد العديد من الأسماء على رادار اليجري .



فهناك أربعة أسماء بالفعل على طاولة السيدة العجوز هم بيراردي ، خيسوس ، راسبدوري، زانيولو بخلاف تفعيل خيار شراء موراتا من أتليتكو مدريد. (أنسامد).



