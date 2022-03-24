برشلونة يتحرك للتعاقد مع مدافع نابولي

(أنسامد) - مارس 24 - روما - تحرك نادي برشلونة الإسباني من جديد للتعاقد مع المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي، قلب دفاع فريق نابولي الإيطالي، في محاولة للحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويستهدف الفريق الكتالوني ترميم الخط الخلفي بضم أسد التيرانجا، لذلك التقى ممثلي النادي بوكيل اللاعب في الآونة الأخيرة، حسب المعلومات التي أوردتها شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية.



ويعمل البارسا على علاج ثغرات الفريق الأول الذي يدربه تشافي هيرنانديز بأفضل طريقة ممكنة من أجل القتال على كل البطولات في الموسم المقبل 2022 -2023.



فكرة اهتمام برشلونة بضم كوليبالي ليست وليدة اللحظة، حيث سبق وتواجد اللاعب في مدار البلوجرانا، لكن سعره المرتفع عقد صفقة وصوله للكامب نو، لكن وكيل اللاعب، فالي رمضاني، سافر إلى برشلونة لملاقاة ممثلي البلوجرانا لمعرفة نوايا النادي الإسباني بخصوص موكله. (أنسامد).



