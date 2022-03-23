إبراهيموفيتش لجمهور ميلان: لن تروا مثلي أبداَ

(أنسامد) - مارس 23 - روما - تحدث زلاتان إبراهيموفيتش، نجم أيه سي ميلان، عن اقتراب رحلته من النهاية في عالم كرة القدم بعد مسيرة حافلة عامرة بالإنجازات.



يبلغ النجم السويدي من العُمر 40 عاماً، ويرتبط بعقدٍ ينتهي هذا الصيف مع الفريق الإيطالي، ولكن إدارة الروسونيري فتحت الباب أمام إمكانية استمراره لموسم إضافي.



وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات صحفية :"لن أكون قادراً على لعب 90 دقيقة بالكامل، أنا أتقدم في العُمر، ولكني لازلت في حالة جيدة".



وأكمل النجم السويدي حديثه بالقول :"أنا خائف في نهاية مسيرتي لأني لن أحصل على الأدرينالين الذي كُنت أشعر به في الملعب في أي مكانٍ آخر".



وتابع حديثه قائلاً :"اغتنموا الفرصة لمُشاهدتي في الملعب طالما يُمكنكم ذلك لأنكم لن تروا شيئاً مثل هذا ابداً من جديد".



وجاء حديث إبراهيموفيتش في مُعسكر مُنتخب السويد الذي يستعد لمُواجهة التشيك في أول مُباريات مُلحق تصفيات كأس العالم يوم الخميس المُقبل.



يُذكر أن إبراهيموفيتش شارك في 120 مُباراة مع مُنتخب السويد في كافة المُسابقات منذ 2001، وسجل في خلال تلك المسيرة الدولي 62 هدفا. (أنسامد).



