توماسو بوبيجا يعود للميلان بعد انتهاء إعارته لتورينو

(أنسامد) - مارس 22 - روما - سيعود توماسو بوبيجا، لاعب الميلان المعار لتورينو، لمعقله من جديد بنهاية فترة الإعارة مع نهاية الموسم الجاري حيث سيمثل إضافة لقائمة بيولي.



واستطاع بوبيجا الحصول على خبرات جيدة مع تورينو خلال الفترة الماضية، وهو ما سيؤهله للظهور بشكل جيد مع الميلان مع تحقيق الهدف من الإعارة.



ويبلغ بوبيجا من العمر 22 عاما، ويلعب في مركز خط الوسط.



واستطاع اللاعب أن يجذب أنظار إدارة منتخب ميلان من جديد بعد موسم رائع له في نادي تورينو، حيث أحرز 4 أهداف بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين خلال الموسم الجاري.



وتبلغ القيمة التسويقية للاعب بحسب موقع "ترانسفير ماركت" 14 مليون يورو. (أنسامد).



