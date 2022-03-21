روما يكتسح لاتسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

(أنسامد) - مارس 21 - روما - حقق فريق روما انتصاراً كبيراً على جاره لاتسيو بثلاثية نظيفة في قمة مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.



وتألق النجم الإنجليزي تامي أبراهام في لقاء الديربي بتسجيله الهدفين الأول والثاني لفريق روما، بينما أحرز بيليجريني الهدف الثالث.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد روما للنقطة 51 في المركز السادس، بينما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة 49 في المركز السابع. (أنسامد).



