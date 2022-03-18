جماهير إيطاليا أمام مفاجأة سعيدة تتعلق بحضور المباريات

(أنسامد) - مارس 18 - روما - أكدت تقارير صحفية أن الملاعب الإيطالية سوف تفتح أبوابها للجماهير قريبًا لحضور مباريات المنافسات الإيطالية في الفترة المقبلة.



وتحضر الجماهير المباريات بنسبة 75% في الفترة الحالية بسبب قيود الوباء، لكن سيتم السماح بالحضور بسعة كاملة بداية من 1 أبريل.



وبدأت الحكومات في أوروبا تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا حيث تحضر الجماهير بسعة كاملة في الدوري الإنجليزي والإسباني وفي الطريق الإيطالي. (أنسامد).



